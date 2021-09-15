TMO'nun fındık alımları devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2021 ürünü fındık alımlarına Giresun, Ordu ve Trabzon'daki üreticilerden yoğun ilgi var.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) daha önce tarihlerini ve alım rakamlarını açıkladığı 2021 ürünü fındık alımlarına başladı. Kurumum tesislerine Giresun, Ordu ve Trabzon'daki üreticiler ürünlerini getiriyor.

GİRESUN KALİTE FINDIĞIN KİLOSU 27 LİRA

Fındığını hasat edip kurutma işlemlerini tamamlayan üreticiler, randevularını alarak TMO'nun alım noktalarında ürünlerini teslim ediyor. TMO, üreticilerden Giresun kalite fındığın kilogramını 27, levant kaliteyi 26,5 ve sivri kaliteyi 25,5 liradan alıyor.

ORDU'DAKİ ÜRETİCİ VERİLEN 52,5 RANDIMANDAN MEMNUN

TMO'nun, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan deposunda fındık alımı sürüyor. Ürününü teslim etmek üzere TMO'ya gelen üreticilerden 83 yaşındaki Yaşar Şeker, ikamet ettiği Perşembe ilçesindeki bahçelerinde fındığı hasat ettiklerini belirterek, "Zaten her sene buraya getiriyorum. Fındığım olunca buraya getirmem lazım. Devletin desteğinden memnunuz. Dışarıda fındık 24-24,50 lira. Burada fındık 52,5 randıman verdiler. Allah razı olsun, memnunuz." dedi.

"TRABZON'DA, TMO TARAFINDAN 5 AYRI NOKTADA FINDIK ALIMI DEVAM EDİYOR"

TMO tarafından il genelindeki Arsin, Beşikdüzü, Ortahisar, Akçaabat ve Çarşıbaşı ilçelerinde kiralanan depolarda, Giresun kalite fındığın kilogramı 27, levant kalite 26,5 ve sivri kalite 25,5 liradan alınıyor.

TMO yetkilileri, 1 Eylül'de başlayan fındık alımının sorunsuz devam ettiği ve üreticiden gelen talebe göre de süreceğini belirtti.

Trabzon'un Arsin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan depoya fındık getiren üreticiler, TMO'nun alımlarından ve kendilerine gösterilen ilgiden memnun.

"TMO'YU TERCİH EDİYORUZ"

Depoya fındık getiren Sultan Çebitürk, yaklaşık bir ton fındık getirdiğini ve genellikle TMO'yu tercih ettiğini söyledi.

Bu yıl fındık hasadında güçlük çektiklerini ifade eden Çebitürk, "Hasada başlamadan önce havalar güzeldi, güneşliydi. Hasada başladığımızda yağmurlar başladı. 20-22 gün kadar sürdü. Fındıkları toplamak da zorluk çektik, kurutmak da güçlük çektik. Bir şekilde kuruttuk. Bugüne de randevu aldık ve ürünümüzü getirdik." diye konuştu.