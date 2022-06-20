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    TMSF'den iki satış kararı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, iki iktisadi ve ticari bütünlüğünü satışa çıkararak, ayrıntılarını ilan etti.
    • 20.06.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 09:32
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    TMSF'den iki satış kararı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), iki iktisadi ve ticari bütünlüğü satışa çıkarması ile ilgili iki ayrı karar karar, Resmi Gazete'de yayınlandı. Her iki işletmenin ihalesi 26 Temmuz'da yapılacak.

    TMS'nin satışına karar verdiği işletmelerden biri Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oldu.

    İlk satış 785,5 milyon lira üzerinden

    İki ayrı ilana göre, ihale şartnamesi ekinde detay bilgileri belirtilen mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşan Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 785,5 milyon lira muhammen bedelle yeniden ihale edecek.  İşletme daha önce 667 milyon lira muhammen bedelle 2021 yılında satışa sunulmuştu.

    İkinci satış ihalesi 111 milyon lira tutarında

    Diğer ilana göre, TMSF'nin kayyım olarak atandığı E Data Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ve R2 Servis Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Teknolojiler Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait E Data-R2 Servis Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale yoluyla satışa sunuldu. İlanda, muhammen bedelin 111 milyon lira olduğu kaydedildi.

    TMSF den iki satış kararı #1


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