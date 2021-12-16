Euro
17.1509
2.58%
Dolar
15.1473
2.32%
Altın
867.4
2.58%
Borsa
2.184
1%
Bitcoin
745.152
4.32%
BTXN Coin
40.70
3.01%
6ºC
İstanbul
Hafif yağmur 6 C

    TMSF'den sigorta primlerine ilişkin değişiklik

    TMSF'den sigorta primlerine ilişkin yönetmelikte, duyuruların dijitalde de yapılması eklenerek değişiklik yapıldı. Uygulamaların bazısı bugünden bazıları da 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
    • AA
    • 16.12.2021 - 12:54
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TMSF'den sigorta primlerine ilişkin değişiklik

    Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca (TMSF) Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Yönetmelik değişiklikleri yeni yılın ilk günü yürürlüğe girecek.

    TANIMLARA DİJİTAL ORTAMIN KARŞILIĞI EKLENDİ

    Yapılan değişiklik kapsamında, yönetmeliğin tanımlar kısmına dijital ortamın karşılığı eklenirken, sigortanın kapsam ve tutarına ilişkin hükümlerin belirlendiği bölüme ilave madde konuldu.

    DERLEME ORANI, FON KURULU TARAFINDAN ARTIRILABİLECEK

    Böylece sigorta tutarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Fon Kurulu tarafından artırılabileceği hüküm altına alındı.

    TMSF den sigorta primlerine ilişkin değişiklik #1

    AÇIKLAMALAR DİJİTAL ORTAMDA DA İLAN EDİLECEK

    Yönetmeliğin ilan yükümlülüğüne ilişkin maddesinde yapılan değişiklikle de kredi kuruluşlarına, tasarruf mevduatı ve katılım fonu hesaplarının sigortalanmasına ilişkin içeriği Fon tarafından belirlenecek açıklamayı şubelerinin görünen bir yerinde asma zorunluluğunun yanı sıra dijital ortamda ilan etme şartı getirildi.

    SİGORTA PRİMLERİNE AİT USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ

    TMSF tarafından hazırlanan yönetmelik, kredi kuruluşları nezdinde bulunan tasarruf mevduatı ve gerçek kişilere ait katılım fonlarının sigortalanması ile Fon tarafından tahsil edilecek sigorta primlerine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini amaçlıyor.

    Yönetmelikte yapılan düzenleme sonucu sigorta tutarına ilişkin madde 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek. İlan yükümlülüğüyle ilgili düzenleme ise bugünden itibaren geçerli olacak.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir