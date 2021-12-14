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    TMSF'den yeni satış kararı

    TMSF, iki şirkete ait olan "Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nü ihale usulüyle satışa çıkarmaya karar verdi ve bu karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • AA
    • 14.12.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 09:43
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    TMSF'den yeni satış kararı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 47 milyon 400 bin lira muhammen bedelle satışa çıkardı.

    TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilanına göre, Fon tarafından Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ ile Agas Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait mal ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan "Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

    İHALE, KAPALI ZARF VE AÇIK ARTIRMA USULLERİ İLE YAPILACAK

    Muhammen bedeli 47 milyon 400 bin lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhale, 12 Ocak 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul, Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

    TMSF den yeni satış kararı #1

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