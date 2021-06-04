TOBB: Çevreyi kirletmeye dayalı büyüme modelleri sürdürülebilir değil

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, çevre konusunda duyarlı davranmamanın ekonomik ve sosyal boyutta çok yıkıcı etkileri olabileceğine ve yeşil dönüşüme hazır olmak gerektiğini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, aşırı hava olayları ve çok yüksek sıcaklık artışı, kuraklık, su seviyesinin yükselmesi gibi olayların çevresel, ekonomik ve sosyal boyutta çok yıkıcı etkileri olduğunu dile getiriyor.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TÜKETİM MODELİ BENİMSEMELİYİZ"

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sanayiden ticarete, ekonomik döngüden çevre dostu enerjiye kadar birçok faktörün şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve çevre odaklı üretim açısından önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir yarınlara uyanmak için elimizi taşın altına sokmalı, sanayimizi dönüştürmeli ve çevre dostu atılımlarda bulunmalıyız. En temelinde; yaşam tarzımızı değiştirmeli, atıkları değerlendirme yolunu seçmeli, geri dönüşümü ve geri kazanımı hayatımızın merkezine almalıyız. Sürdürülebilir üretim ve tüketim modeli benimsemeliyiz. Mobilite konusunda çevre dostu yatırımları desteklemeli; elektrikli araçların kullanılmasıyla, doğanın ve çevrenin korunmasına katkı veren bir ulaşım sistemi kurmalıyız.





GERİ DÖNÜŞÜM GİBİ KONULARDA FARKINDALIKLARIN ARTIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, çevre ve iklim krizinin öneminin bilinciyle; sanayicilerimizin geri dönüşüm, sıfır atık, emisyon azaltımı, karbon ayak izi gibi konularda farkındalığının artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyor ve çevre dostu faaliyetleri teşvik ediyoruz."