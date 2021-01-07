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    TOBB’un ABD’de kurduğu ticaret merkezi yarın açılıyor

    TOBB'un Ticaret Bakanlığı'nın desteği, oda ve borsaların katkılarıyla ABD’de kurduğu "Türkiye Ticaret Merkezi"nin açılışı yarın yapılacak.
    • AA
    • 07.01.2021 - 12:43
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    TOBB’un ABD’de kurduğu ticaret merkezi yarın açılıyor

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), ABD’de kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi’nin açılışı ile ilgili bir açıklama yaptı.

    TOBB'dan yapılan açıklamada, webinar yoluyla gerçekleştirilecek törene Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılacağı bildirildi.

    TÜRKİYE TİCARET MERKEZİ ŞİKAGO'DA

    Şikago’da kurulan Türkiye Ticaret Merkezi, Türk iş insanlarına ABD’de her aşamada "tek durak ofis" prensibiyle yardımcı olacak.

    TOBBun ticaret merkezi ABDde hizmet verecek

    SHOWROOM VE SATIŞ SONRASI DESTEK HİZMETİ VERİLECEK

    Türk şirketleri için ofis, depo, showroom, lojistik gibi fiziki hizmetlerin yanı sıra pazara giriş, şirket kuruluşu, satış ve pazarlama desteği, tedarik zinciri yönetimi ve satış sonrası hizmetler verilecek.

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