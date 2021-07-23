Tokat'ta atıl araziyi tarıma kazandırdı, hedefi 2 milyon lira

Atıl arazileri tarıma kazandırmak bir tarım politikası olarak da yürütülüyorken, Tokat'ta yaşayan Ender Aynalı aynı yöntemle kazanç sağlamaya başladı.

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde atıl durumda bulunan arazide "Burada bir şey olmaz" diyenlere inat atıl durumdaki araziyi ekilebilir hale getiren çiftçi Ender Aynalı (48), şimdi yaptığı faaliyetten 2 milyon liralık kazanç bekliyor.

ARSA SAHİPLERİNDEN İZİN ALDI

Aynalı, arsa sahiplerinden izin alarak ekim yaptı. Aynalı, iki kardeşi, ailesi, dokuz çalışanı ile ekilemeyen 100 dönüm araziyi ekilebilir hale getirdi. Geçtiğimiz yıl yüzde 50’sini ektiği araziden ciddi kazanç sağlayan Aynalı, bu yıl arazinin tamamında ekim yaptı.

ATIL ARAZİDEN 22 ÇEŞİT ÜRÜN FIŞKIRDI

Atıl durumdaki araziyi adeta bir çiftlik haline getiren Aynalı, 22 çeşit ürün elde etti. 100 dönüme yakın tarlada sebze ektiğini belirten Aynalı, “Yaklaşık 200 traktör, yani 800 ton civarında organik hayvan gübresi kullandım. Şu anda da verim en üst seviyede. Domatesle beraber biber, bunlar hep üçer dörder çeşit. Bunlarla beraber 22 kalem sebze yetiştiriyorum. Fasulyesi, patlıcanı, kavunu, karpuzu, patates, lahana, pırasa yani olmadık sebze yok.” dedi.

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“BURADA BİR ŞEY OLMAZ” DİYENLERE İNAT EKİM YAPTI

Aynalı, kendisine "burada bir şey olmaz" şeklinde uyarıda bulunanlara kulak asmadığını ifade ederek, “Burası atıl bir yerdi, çevre köylerden burada hiçbir şey olmayacağını defalarca izah ettiler. Ama ben burayı hayvan gübresi ile iyi bir işleme, damlama sulamayla birlikte bu hale getirdim. Yani Erikbelen Ayazma çiftliği haline getirdim. Burası bir çiftlik oldu artık. Bana burada hiçbir şey yetişmez diyenlere de şunu söylemek istiyorum. Yanıldıklarını gördüler, burada bir şey yetişmez diyen arkadaşlar geldiler gördüler, dedikleri gibi çıkmadı ve şaşırdılar. Olay emek olduktan sonra her şey oluyor. Niksar’ın yanı sıra çevredeki ilçelerin semt pazarlarına çıkıyorum. Satışlarımızı pazarlarda kendimiz yapıyoruz, şu an için toptan satış yapmayı düşünmüyorum. Çocuklarımla birlikte pazara çıkıyoruz ailemizde dokuz kişi çalışıyor, bu şekilde iyi oluyor bizim için.” diye konuştu.

1.000 TON SEBZE ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR

Dönüme ortalama 10 ila 15 ton ürün aldığını belirten Aynalı, “100 dönüm yerden yaklaşık 1.000 ton sebze almayı hedefliyorum. Geçen yıl acemilikten dolayı 50 dönüm civarına daha az ekmiştim yaklaşık 650 bin lira kazanç elde ettim. Bu sene 100 dönüme ektim, ustalık oynuyorum ve topraktan her şey fışkırdı. Rabbim izin ederse ikiye üçe katlayacağız ve yaklaşık 2 milyon lira civarında bir kazanç elde edeceğimi düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“100 DÖNÜMÜN TAMAMINI DAMLAMA SİSTEMİYLE SULUYORUM”

Çiftçilere bol kazanç için kaliteli ekim yapmaları ve damla sulama sistemini öneren Aynalı sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradan diğer çiftçilere de şunu söylemek istiyorum. Mutlaka araştırsınlar, araştırma kimlikleri büyük olsun. Ben burada 100 dönümün tamamını damlama sulama sistemiyle yapıyorum. Yaklaşık 90 kilometre damlama sulama borusu döşedim. Yıllık boru yani sebzede meyvede mısırda damlama sulama sistemini kullanırlarsa, verimi ikiye katlayacaklarına inanıyorum.”