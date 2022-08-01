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    Tokat'ta yetişen domatesin tanesi 1 kilo geliyor

    Tokat'taki bir serada yetişen domates; büyüklüğü, rengi ve tadı ile göz dolduruyor.
    • 01.08.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 18:36
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    Tokat'ta yetişen domatesin tanesi 1 kilo geliyor

    Tokat’ta serada organik olarak yetiştirilen pembe renkli domatesin tanesi, ortalama olarak 1 kilogram geliyor.

    İHA'nın haberine göre, emekli olduktan sonra bahçesine sera kuran Bülent İçmez hobi olarak yaklaşık 15 yıldır sebze yetiştiriyor.

    Serada üretimi yapılanlar arasında pembe renkli domatesler ise dikkat çekiyor.

    Kokusu ile diğerlerinden farklı

    Bir tanesi 1 kilograma yakın gelen domates; tadı, kilosu ve rengi ile diğer domates çeşitleri arasında tercih ediliyor.

    Arkadaşı ABD'den getirdi

    İçmez, pembe domateslerin tohumunu Amerika’dan bir arkadaşının getirdiğini belirterek, “Ben bu domates çeşidini yaklaşık 15 yıldır seramda yetiştiriyorum. Türkiye’de de pek bilinmiyordu. Bu domates çeşidini aroması çok güzel.

    Tokat'ta yetişen domatesin tanesi 1 kilo geliyor VİDEO

    Tokat ta yetişen domatesin tanesi 1 kilo geliyor #1

    Menemeni harika

    Sabah kahvaltısının yanı sıra menemeni harika oluyor. Sırık domateslerin içi yeşil çıkar, sert olur. Ama bunda öyle bir olay yok.” dedi.

    domates

    "Bir tanesi ortalama 1 kilo geliyor"

    1 tane pembe domatesin 1 kilograma yakın geldiğine dikkat çeken İçmez, “Vatandaş bu domatesten 2 tane aldığı zaman evde yemek ihtiyacını karşılar. Salatasını yapar, yemeğini yapar. Zaten bunun tadını aldıktan sonra diğer domatesleri hiç yemezler. Diğer domatesleri yeşil çıkıyor. Çok sert oluyor. Bunun kabuğu çok incedir.” diye konuştu.

    Tokat ta yetişen domatesin tanesi 1 kilo geliyor #3

    domates

    domates

    domates

    domates


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