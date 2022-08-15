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    TOKİ, 204 iş yerini açık artırmaya çıkaracak

    İş yerleri için peşinat ve vade süreleri, yüzde 25, yüzde 50 ve 120 ay olarak belirlendi.
    • 15.08.2022 - 11:23
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 11:26
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    TOKİ, 204 iş yerini açık artırmaya çıkaracak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 ilde açık artırmayla satış gerçekleştirecek.

    204 iş yeri, TOKİ tarafından 1 Eylül'de açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak.

    Açık artırma tarihi ve saati

    TOKİ'nin aktardığı bilgiye göre, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta 204 iş yeri, açık artırma yöntemiyle 1 Eylül Perşembe saat 10.30'da açık artırmayla satılacak.

    Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

    Peşinat ve vade süreleri

    Alıcılar, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kars, Kırşehir, Konya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Osmaniye, Şanlıurfa, Tekirdağ, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan iş yerlerini yüzde 50 peşinat ve 120 ay vadeyle, Trabzon'daki iş yerlerini ise yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle alabilecek.

    TOKİ, 204 iş yerini açık artırmaya çıkaracak #1

    Başvuru ve teminatlar nasıl yapılacak

    Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve T.C. Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvuru ve teminatlar, bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

    AA'nın haberine göre, satışla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden, "444 86 54" ve "0 212 608 15 00" numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.


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