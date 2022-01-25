TOKİ 3 ilde 49 arsayı açık artırmaya çıkardı

TOKİ İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa’yı kapsayan 3 ilde 49 arsayı açık artırmayla satışa sunacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa’daki 49 arsayı açık artırmayla satışa sundu.

SATIŞLAR YÜZDE 15, 25 PEŞİNAT 60 AY VADEYLE

Konut, ticaret, sanayi tesisi alanı, bakım akaryakıt servis istasyon alanı, konaklama tesisi alanı, park, dini tesis, otopark, dinlenme alanı niteliğindeki arsalara, yüzde 15, 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek.

MUHAMMEN BEDELİ 2.8 MİLYAR LİRA

Muhammen bedeli 2 milyar 875 milyon 512 bin 298 lira olan yaklaşık 575 bin 138 metrekare büyüklüğündeki; İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa’da bulunan 49 arsa açık artırmayla satılacak.

ARSALAR KDV'DEN MUAF

08 Şubat 2022 Salı günü saat 10.30’da TOKİ İstanbul Hizmet Binasında gerçekleştirilecek açık artırmada arsalar, KDV’den muaf şekilde satılacak.

ŞANLIURFA'DA 4 ARSA

Şanlıurfa’da dört arsa satışa sunuldu, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde konut ve ticaret alanı niteliğindeki arsalara alıcılar, 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Şanlıurfa’daki arsaların bedelleri ise 6 milyon 548 bin 400 liradan başlıyor.

İSTANBUL’DA 30 ARSA SATIŞA SUNULUYOR

İstanbul’un Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsa satışa sunuluyor. Bahçelievler’de ticaret artı konut, Başakşehir’de konut alanı niteliğinde 3 arsa satılacak. Alıcılar, bu arsalara 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek.

KOCAELİ'DE 15 ARSA

Kocaeli’de ise konaklama tesis alanı, konut alanı, park, dini tesis, otopark, dinlenme alanı niteliğinde 15 arsa satışa sunuldu.