TOKİ 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satacağını açıkladı TOKİ, aralarında Ankara, İstanbul, İzmir'in de bulunduğu 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satışa çıkardı.

AA

Türkiye'de konut satış bedelleri ile kiranın yüksek olması ve depreme dayanıklı alanlarda yaşama sorununa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yaptığı faaliyetlerle çözüm sunuyor.

TOKİ, ilk evim, işyerim ve arsam projelerine ek olarak; 30 ilde 235 iş yerini açık artırmayla satışa çıkardı.

18 Nisan Salı günü 10.30'da

TOKİ tarafından Aksaray, Ankara, Aydın, Bartın, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Giresun, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Uşak ve Van'da 235 iş yeri 18 Nisan Salı günü 10.30'da açık artırma yöntemiyle satılacak.

Açık artırmaların yapılacağı adresler

Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

Yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade

Alıcılar iş yerlerine yüzde 25 peşinat ve 120 ay vadeyle sahip olabilecek.

Başvuru ve teminatla ilgili bankalar

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

Ayrıntılı bilgi için

Ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tr ile www.emlakmuzayede.com.tr internet adreslerinden ve "444 86 54" ile "0 212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.