TOKİ, Of'ta kentsel dönüşümü başlattı Of’un en eski yerleşim birimlerinden olan Sulaklı Mahallesi'nde eski binalar yıkıldı. Bunların yerine sağlam ve modern iş yerlerinin inşasına fiilen başlandı.

İHA

Of Belediyesi’nin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ile birlikte hareket ettiği Sulaklı Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin inşaat çalışmalarına başlandı.

Üç sokağı kapsıyor

Sulaklı Mahallesi’nin; Cumhuriyet, Yalı ve Orta sokakların büyük bir bölümünü içerisine alan proje kapsamında; 94 adet iş yeri, 27 adet ofis inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi yapılacak.

Toplam 10 bin 445 metrekare alan

Proje kapsamında 5 bin 571 metrekare otopark, 2 bin 322 metrekare zemin, 2 bin 552 metrekare birinci kat olmak üzere toplam 10 bin 445 metrekare alan vatandaşların hizmetine sunulacak.

"Bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek"

TOKİ’nin yüklenici firmaya yer tesliminin ardından başlayan hafriyat çalışmalarını yerinde inceleyen Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, şu açıklamayı yaptı: