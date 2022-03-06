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    TOKİ'den, borçlarını kapatacaklara indirim kampanyası

    TOKİ'nin, borçlarını kapatacaklara yönelik yüzde 22 indirim sağlayacak kampanyanın 22 Mart'ta başlayacağı bilgisi paylaşıldı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 12:55
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    TOKİ'den, borçlarını kapatacaklara indirim kampanyası

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye olan borçlarını kapatacaklara yönelik kampanyanın detaşlarını Twitter'da paylaştı.

    KAMPANYA 22 MART'TA BAŞLAYACAK

    Kurum, yüzde 22 indirim kampanyasının 22 Mart'ta başlayacağını, 19 Nisan'a kadar devam edeceğini bildirdi.

    BORCUNU KAPATANA YÜZDE 22 İNDİRİM

    Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlara borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıldığını hatırlatarak, "22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun." dedi.

    TOKİ den, borçlarını kapatacaklara indirim kampanyası #1
    TOKİ den, borçlarını kapatacaklara indirim kampanyası #2


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