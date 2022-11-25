Tokyo'da enflasyon son 40 yılın en yükseğinde

Değişken taze gıda ürünleri hariç tutulduğunda Japonya'nın başkenti Tokyo'da enflasyon, 15 aydır yükselişini sürdürüyor.

Japonya'nın ekonomisi kan kaybediyor. Para birimindeki düşüş ve tüm dünyada olduğu gibi enerjideki değer kayıpları, ülkenin enflasyonuna da olumsuz yansıyor.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı verilerine göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni etkisiyle kasımda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,6 yükseldi.

Japon yeni değer kaybetti

Enflasyon artışının en büyük nedenleri arasında, enerji maliyetlerinin yükselişi ve döviz kurları karşısında Japon yeninin yaşadığı büyük değer kayıpları gösteriliyor.

Enflasyon yüzde 3,6 arttı

Enerji maliyetleri ve zayıf Japon yeni, Tokyo'da TÜFE'nin kasımda, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3,6 artmasına neden oldu.

Bu oran, tüketim vergisi artışlarının etkisi hariç tutulduğunda Tokyo bölgesinde 1982'den beri en yüksek enflasyon artışı olarak kayda geçti.

Enerji fiyatları yüzde 24,4 yükseldi

Kasım 2022 için açıklanan verilere göre Tokyo'da gıda fiyatları yüzde 6,7 artarken enerji fiyatları yüzde 24,4 yükseldi.