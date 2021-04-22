Tomruğun metreküp fiyatı 400-450 liradan 900-1.000 liraya fırladı

Kereste fiyatlarının son bir ayda yüzde 100’ü geçen oranda fiyatlarının artması ahşap paletleri üreten işletmeleri iflasın eşiğine getirdi. Bu durum lojistik sektörünü yakından etkileyeceğe benziyor.

Palet Sanayicileri Derneği (PALDER) Başkanı Hikmet Yörür, aşırı yükselen tomruk fiyatları yüzünden sektörün çok büyük bir sıkıntı çektiğini söyledi.

“SON BİR AYDIR TOMRUK FİYATLARI CİDDİ DERECEDE ARTTI”

Lojistiğin can damarını oluşturan sektör derneğinin yöneticisi Yörür, son bir aydır tomruk fiyatlarının ciddi derecede arttığını, bu yüzden de ahşap palet sektörün çok büyük bir krizle karşı karşıya kaldığını söyledi.

"BU FİYATLARLA ÜRETİM YAPAMAYIZ"

Bu yılın mart ayı başlarında tomruğun metreküp fiyatının 400-450 liradan 900-1.000 liraya fırladığına dikkat çeken Başkan Hikmet Yörür, “Bu fiyatlarla üretim yapamayız. Biz palet üretemezsek diğer fabrikalar da üretimini durdurmak zorunda kalır. Çünkü ahşap palet olmayınca taşıma ve depolama yapmak imkânsız hale geliyor. Haliyle bundan ülke ihracatı da zarar görür.” dedi.

"SORUNA ÇÖZÜM BULUNMAMASI HALİNDE AHŞAP PALET SEKTÖRÜNDE İFLASLAR YAŞANABİLİR”

Palet sektörünün 5 milyon metreküp olan yıllık hammadde ihtiyacının son yıllarda 8-10 milyon metreküpe kadar çıktığına dikkat çeken Başkan Hikmet Yörür, yaşanan soruna çözüm bulunmaması halinde ahşap palet sektöründe iflaslar yaşanacağını da söyledi.