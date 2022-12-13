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- Toplam ciro ekimde yıllık yüzde 124,8 arttı
Toplam ciro ekimde yıllık yüzde 124,8 arttı
- Haber Merkezi
- 13.12.2022 - 10:20
- Güncelleme : 13.12.2022 - 10:26
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2022 tarihli Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, toplam ciro yıllık yüzde 124,8 artış gösterdi.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 124,8 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 112,1, inşaat ciro endeksi yüzde 113,7, ticaret ciro endeksi yüzde 125,9, hizmet ciro endeksi yüzde 155,4 yükseldi
Toplam ciro aylık yüzde 3,9 artış gösterdi
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ekim ayında aylık yüzde 3,9 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,9, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3, hizmet ciro endeksi yüzde 3,1 arttı.