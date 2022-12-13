Petrol
79.33
1.72%
Euro
19.6567
0.11%
Dolar
18.6486
0.06%
Altın
1.071
0.45%
Borsa
5204
0.20%
Bitcoin
324.921
1.37%
BTXN Coin
4.98
0.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Toplam ciro ekimde yıllık yüzde 124,8 arttı

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında TÜİK'in açıkladığı ciro endeksinde 2022 yılı Ekim ayında, yıllık yüzde 124,8 artış yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 10:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toplam ciro ekimde yıllık yüzde 124,8 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2022 tarihli Ciro Endeksleri'ni açıkladı.  Buna göre, toplam ciro yıllık yüzde 124,8 artış gösterdi.

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 124,8 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 112,1, inşaat ciro endeksi yüzde 113,7, ticaret ciro endeksi yüzde 125,9, hizmet ciro endeksi yüzde 155,4 yükseldi

    Toplam ciro aylık yüzde 3,9 artış gösterdi

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ekim ayında aylık yüzde 3,9 arttı.

    Toplam ciro ekimde yıllık yüzde 124,8 arttı #1

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,5, inşaat ciro endeksi yüzde 3,9, ticaret ciro endeksi yüzde 4,3, hizmet ciro endeksi yüzde 3,1 arttı.

    Toplam ciro ekimde yıllık yüzde 124,8 arttı #2


    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    Kocaeli'de, nöbetçi eczanelerde yoğunluk arttı
    Sağlık

    Kocaeli'de, nöbetçi eczanelerde yoğunluk arttı

    Ankara'da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti
    3. Sayfa

    Ankara'da eski eşini tabancayla vuran öfkeli şahsı polis ikna etti

    Görüş Bildir