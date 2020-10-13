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    Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 23,5 yükseldi

    TÜİK, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.
    • AA
    • 13.10.2020 - 10:28
    • Güncelleme : 13.10.2020 - 10:28
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    Toplam ciro endeksi ağustosta yıllık yüzde 23,5 yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), ağustos ayına ilişkin açıkladığı ciro endeksleri ağustosta yıllık yüzde 23,5 arttı.

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 yükseldi. Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta yıllık bazda yüzde 23,5 arttı.artış göstermiş oldu.

    Toplam ciro endeksi

    SANAYİ SEKTÖRÜ CİRO ENDEKSİ YÜZDE 29,4 ARTIŞ GÖSTERDİ

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ağustosta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,4, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 5,2 azaldı.

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 3 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, ticaret ciro endeksi yüzde 2, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,1 azaldı.

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