Toplam ciro endeksi kasımda yıllık bazda yüzde 60,4 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi geçen yılın kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 11,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,4 artış gösterdi.

SANAYİ ENDEKSİ YÜZDE 67,9 ARTTI

Sanayi ve inşaat endeksleri Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 67,9 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise geçen yılın kasım ayında, Ekim 2021'e göre yüzde 12,4 arttı.

İNŞAAT SEKTÖRÜ CİRO ENDEKSİ YÜZDE 52,9 YÜKSELDİ

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde Kasım 2021'de, bir önceki aya kıyasla yüzde 6,7 yükseliş gerçekleşti.

TİCARET CİRO ENDEKSİ YÜZDE 53,8 ARTIŞA GEÇTİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,8 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 12,6 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 71,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de Kasım 2021'de bir önceki aya göre yüzde 9,5 yükseliş kaydetti.