Petrol
111.06
3.36%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.46
0.52%
Altın
901.85
0.25%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
484.167
2.63%
BTXN Coin
16.40
27.13%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Toplam ciro endeksi martta arttı

    TÜİK'in açıkladığı takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 112,9 artış gösterdi.
    • 13.05.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Toplam ciro endeksi martta arttı

    AA'nın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün mart ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

    Aylık yüzde 8,4 yükseldi

    TÜİK'in verilerine göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, martta aylık bazda yüzde 8,4 arttı.

    Yıllık 112,9 oldu

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 112,9 yükseldi.

    Sanayi ve inşaat endeksleri

    Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 126,4 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise martta bir önceki aya göre yüzde 6,9 arttı.

    İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, martta yıllık bazda yüzde 83,2 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 9,1 yükseliş gerçekleşti.

    Toplam ciro endeksi martta arttı #1

    Ticaret ve hizmet endeksleri

    Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 102,3 artış gösterdi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda yüzde 8,6 değer kazandı.

    Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 130,6 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde aylık bazda yüzde 10,9 artış oldu.


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
    3. Sayfa

    Antalya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!
    MT5App

    Ücretsiz Borsa takip programını hemen indirin!

    Plastik poşet üretim fabrikasında yangın
    3. Sayfa

    Plastik poşet üretim fabrikasında yangın

    Görüş Bildir