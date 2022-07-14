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    Toplam ciro mayısta yıllık yüzde 132,7 arttı

    TÜİK'in yayınladığı mayıs ayına ait ciro endeksleri aylık yüzde 4,8 ve yıllık yüzde 132,7 oranında artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 10:29
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    Toplam ciro mayısta yıllık yüzde 132,7 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),

    Ciro Endeksleri, mayısta sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında yıllık yüzde 132,7 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 128,7, inşaat ciro endeksi yüzde 78,1, ticaret ciro endeksi yüzde 132,6, hizmet ciro endeksi yüzde 167,3 artış gösterdi.

    Toplam ciro aylık yüzde 4,8 yükseldi

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 4,8 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,3, ticaret ciro endeksi yüzde 3,5, hizmet ciro endeksi yüzde 7,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 1,4 azaldı.

    Toplam ciro mayısta yıllık yüzde 132,7 arttı #1

    Toplam ciro mayısta yıllık yüzde 132,7 arttı #2


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