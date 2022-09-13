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- Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı
- 13.09.2022 - 10:38
- Güncelleme : 13.09.2022 - 10:43
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Temmuz ayında, yıllık yüzde 122,4 artış gösterdi.
İnşaat ciro endeksi yüzde 89,4 arttı
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 122,3, inşaat ciro endeksi yüzde 89,4, ticaret ciro endeksi yüzde 119,7 ve hizmet ciro endeksi yüzde 142,4 artış olarak kayıtlara geçti.
Toplam ciro aylık yüzde 1,5 azaldı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında aylık yüzde1,5 düştü.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında aylık hizmet ciro endeksi yüzde 0,6 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,6, inşaat ciro endeksi yüzde 5,7, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 azaldı.