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    Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı

    TÜİK, Temmuz 2022 tarihli Ciro Endeksleri verilerini yayınladı.
    • 13.09.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 10:43
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    Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2022 yılı Temmuz ayında, yıllık yüzde 122,4 artış gösterdi.

    İnşaat ciro endeksi yüzde 89,4 arttı

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 122,3, inşaat ciro endeksi yüzde 89,4, ticaret ciro endeksi yüzde 119,7 ve hizmet ciro endeksi yüzde 142,4 artış olarak kayıtlara geçti.

    Toplam ciro aylık yüzde 1,5 azaldı

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Temmuz ayında aylık yüzde1,5 düştü.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Temmuz ayında aylık hizmet ciro endeksi yüzde 0,6 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 2,6, inşaat ciro endeksi yüzde 5,7, ticaret ciro endeksi yüzde 1,0 azaldı.

    Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı #1

    Toplam ciro yıllık yüzde 122,4 arttı #2


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