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    Toplam ciro yıllık yüzde 48,1 arttı

    TÜİK, Ağustos 2021 tarihli Ciro Endeksleri’ni yayınladı. Ciro endeksleri ağustosta yıllık yüzde 48,1, aylık ise yüzde 4 oranında yükseldi.
    • AA
    • 12.10.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 18:06
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    Toplam ciro yıllık yüzde 48,1 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 48,1 artış gösterdi.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 56,7, inşaat ciro endeksi yüzde 36,8, ticaret ciro endeksi yüzde 39,1, hizmet ciro endeksi ise yüzde 66,9 arttı.

    TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4 YÜKSELDİ

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 4 yükseldi.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, inşaat ciro endeksi yüzde 0,5, ticaret ciro endeksi yüzde 3,9 ve hizmet ciro endeksi yüzde 2,1 arttı.

    Toplam ciro yıllık yüzde 48,1 arttı #1

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