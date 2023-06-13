Toplam cirolar yıllık yüzde 56,2 arttı
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ciro endekslerini yayınladı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 41,8, ciro endeksi yüzde 93,1, ciro endeksi yüzde 60,3, ciro endeksi yüzde 66,1 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ), 2023 yılı Nisan ayında aylık yüzde 3,6 artış gösterdi.

İnşaat ciro endeksi yüzde 6,3 arttı

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,9, inşaat ciro endeksi yüzde 6,3, ticaret ciro endeksi yüzde 3, hizmet ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.

Toplam cirolar yıllık yüzde 56,2 arttı