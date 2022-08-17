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    Toplam kredi stoku haziran sonunda 6,6 trilyon liraya ulaştı

    Türkiye Bankalar Birliği, haziran ayında kullandırdığı kredilere ait verileri paylaştı.
    • 17.08.2022 - 17:07
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    Toplam kredi stoku haziran sonunda 6,6 trilyon liraya ulaştı

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, haziranda bankalar 6 trilyon 347 milyar liralık, finansal kiralama şirketleri 101 milyar liralık, finansman şirketleri 53 milyar liralık ve faktoring şirketleri 55 milyar liralık nakdi kredi kullandırdı.

    Geçen yıla kıyasla yüzde 60 arttı

    TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler haziranda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artarak 6 trilyon 556 milyar liraya çıktı.

    Haziranda bankalar 6 trilyon 347 milyar liralık, finansal kiralama şirketleri 101 milyar liralık, finansman şirketleri 53 milyar liralık ve faktoring şirketleri 55 milyar liralık nakdi kredi kullandırdı. Böylece toplam kredi stoku haziranda yıllık yüzde 60 artışla 6 trilyon 556 milyar liraya ulaştı.

    Tasfiye olunacak alacakların 187 milyar lirası bankalara ait

    Bu dönemde, tasfiye olunacak alacaklar 198 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 187 milyar lirası bankalara, 7,6 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,3 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

    Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı haziranda bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan azalarak yüzde 2,9 düzeyinde gerçekleşti.

    Toplam kredi stoku haziran sonunda 6,6 trilyon liraya ulaştı #1

    Ticari krediler 5 trilyon lirayı aştı

    Ticari krediler haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 5 trilyon 283 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 81 düzeyine ulaştı.

    Krediler içinde imalat sanayii yüzde 31'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

    Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektörler, yüzde 6,6'yla inşaat, yüzde 5,6'yla enerji ve yüzde 4,6'yla turizm şeklinde sıralandı.

    Bireysel krediler 1,3 trilyon liraya dayandı

    Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler haziranda yüzde 37 artarak 1 trilyon 274 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 44'ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 28'ini konut kredileri, yüzde 22'sini kredi kartları ve yüzde 6'sını taşıt kredileri oluşturdu.

    Toplam kredi stoku haziran sonunda 6,6 trilyon liraya ulaştı #2

    130 bine yakın kişi ilk defa ihtiyaç kredisi kullandı

    Haziranda 201 bin kişi kredi kartını, 129 bin kişi ihtiyaç kredisini ilk kez kullandı. Konut kredisinden yararlanan kişi sayısı 28 bin olurken, bu dönemde 138 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

    Bireysel krediler en fazla İstanbul'dan kullanıldı

    Bu yılın haziran sonu itibarıyla İstanbul'da 427 milyar liralık, Ankara'da 121 milyar liralık ve İzmir'de 82 milyar liralık bireysel kredi bulunuyor.

    Kilis, yüzde 46'yla son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il olurken, kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller İzmir, Ankara ve Tekirdağ şeklinde sıralandı.


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