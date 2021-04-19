Toplam kredi stoku şubatta 3.8 trilyon lira oldu

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler şubatta, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 3 trilyon 775 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi şubat ayı bültenine göre, şubatta bankalar 3 trilyon 655 milyar liralık, finansal kiralama şirketleri 56 milyar liralık, finansman şirketleri 34 milyar liralık ve faktoring şirketleri 30 milyar liralık nakdi kredi kullandırdı. Böylece toplam kredi stoku 3 trilyon 775 milyar lira oldu.

TASFİYE OLACAK ALACAKLAR

Bu dönemde, tasfiye olunacak alacaklar 177 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 169 milyar lirası bankalara, 4 milyar 700 milyon lirası finansal kiralama şirketlerine, 1 milyar 900 milyon lirası faktoring şirketlerine ve 1 milyar 500 milyon lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

TİCARİ KREDİLER 2.8 TRİLYON LİRA

Ticari krediler şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 2 trilyon 895 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 77 düzeyinde gerçekleşti. Krediler içinde imalat sanayi yüzde 28'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 10,1 ile inşaat oldu. Bu sektörü yüzde 6,55 ile enerji, yüzde 5,9 ile turizm takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 881 MİLYAR LİRA OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler şubatta yüzde 36 artarak 881 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46'sını ihtiyaç kredileri, yüzde 32'sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları ve yüzde 5'ini taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,4 puan düşerek yüzde 2,3'e geriledi.

76 BİN KİŞİ İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI

Şubatta 153 bin kişi kredi kartını, 76 bin kişi ihtiyaç kredisini ilk kez kullanırken, konut kredisi kullanan kişi sayısı 11 bin oldu. Bu dönemde 85 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

PROTESTO EDİLEN SENET SAYISI VE TUTARI GERİLEDİ

TBB Risk Merkezi'nin protestolu senetler bültenine göre de şubatta protesto edilen toplam 28 bin adet senedin parasal tutarı 843 milyon lira oldu. Protesto edilen senet adedi şubatta yıllık yüzde 45 ve tutarı yüzde 30 azaldı. Söz konusu verilere aylık bazda bakıldığında ise senet adedinin yüzde 30, senet tutarının yüzde 48 gerilediği görüldü. Bu yılın ilk iki ayında, protesto edilen toplam 67 bin adet senedin tutarı da 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, senet adedi yıllık yüzde 40, tutarı yüzde 7 geriledi.

YASAL TAKİBE İNTİKAL ETMİŞ KİŞİ SAYISI AZALDI

TBB Risk Merkezi'nin negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı bültenine göre ise ocak-şubat döneminde bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 gerileyerek 132 bin kişi oldu. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 azalarak 76 bin kişiye indi. Aynı dönemde, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise yüzde 47 azalarak 75 bin kişiye geriledi.