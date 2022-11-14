Toplanan inek sütü miktarı eylülde azaldı

TÜİK, bugün bir ayda toplanan süt miktarının yüzde 4,4 azaldığını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün bir ayda toplanan süt miktarı verilerinin azaldığı yönünde açıklamada bulundu.

Toplanan süt miktarı 750 bin 461 ton

Türkiye genelinde ticari süt işletmecilerince toplanan inek sütü miktarı, bir önceki ay 799 bin 135 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı eylülde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 aylık ise eylülde yüzde 6,1 azalarak 750 bin 461 tona geriledi.

Ocak-eylül ayları arasındaki üretim

Söz konusu miktar yılın 9 ayında, geçen yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 2,7 azalarak 7 milyon 479 bin 354 tona geriledi.

Aylık tereyağı üretimi yüzde 12,8 arttı

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 12,8, yoğurt üretimi yüzde 6,2 ve içme sütü üretimi yüzde 1,7 arttı. Aynı dönemde ayran üretimi yüzde 4,8, inek peyniri üretimi yüzde 1,6 azaldı.

Ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 25,4, ayran üretimi yüzde 11,1, yoğurt üretimi yüzde 3,9 artarken inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 0,7 geriledi.

Bir önceki ay 121 bin 125 ton olan içme sütü üretimi, eylülde yüzde 1,8 artarak 123 bin 294 ton olarak kayıtlara geçti.