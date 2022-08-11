Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,3 azaldı

TÜİK verilerine göre toplanan inek sütü miktarında yüzde 3,3 düşüş yaşandı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8,8, ayran üretimi yüzde 7,9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 10,6, içme sütü üretimi yüzde 4,1, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,3 ve tereyağı üretimi yüzde 2,5 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verisini açıkladı.

AA'nın haberine göre, ticari süt işletmelerince 851 bin 309 ton inek sütü toplandı. Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8,8, ayran üretimi yüzde 7,9 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 10,6, içme sütü üretimi yüzde 4,1, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,3 ve tereyağı üretimi yüzde 2,5 azaldı.

6 aylık dönem verilerine göre inek sütü miktarındaki azalma yüzde 2,9 oldu

Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 33,6, ayran üretimi yüzde 25,7, yoğurt üretimi yüzde 5 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 6,2, içme sütü üretimi yüzde 6,1 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,9 azaldı.



Bir önceki ay 891 bin 709 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı haziran ayında yüzde 4,5 azalarak 851 bin 309 ton oldu. Bir önceki ay 129 bin 683 ton olan içme sütü üretimi Haziran ayında yüzde 8,7 azalarak 118 bin 458 ton olarak gerçekleşti.