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    Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı

    TÜİK'in verilerine göre nisan ayında ticari süt işletmelerince 859 bin 712 ton inek sütü toplandı.
    • 14.06.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 11:13
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    Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı

    Süt ve süt ürünleri üretimi beslenmede önemli bir veri olarak karşımızda duruyorken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Nisan ayı süt ve süt ürünleri üretimi verisini açıkladı.

    Ticari süt işletmeleri tarafından yapılan tereyağı üretimi yüzde 29,8, yoğurt üretimi yüzde 9,2 artarken; içme sütü üretimi yüzde 6,6, inek peyniri üretimi yüzde 4,6, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı.

    Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan ayran üretimi yüzde 40,9 artış gösterdi.

    Yılın ilk 4 ayında içme sütü üretimi yüzde 9,3 azalma yaşadı

    Ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 49,7, ayran üretimi yüzde 29,1, yoğurt üretimi yüzde 3,7 artarken; içme sütü üretimi yüzde 9,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,7 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,1 azaldı.

    İHA'nın haberine göre, bir önceki ay 858 bin 299 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı nisan ayında yüzde 0,2 artarak 859 bin 712 ton oldu. Bir önceki ay 125 bin 84 ton olan içme sütü üretimi nisan ayında yüzde 2,6 azalarak 121 bin 843 ton olarak gerçekleşti.

    Toplanan inek sütü miktarı yüzde 3,4 azaldı #1


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