Toplu yemek hizmeti veren yerlere denetimler artırılıyor Türkiye genelinde toplu tüketim yerlerinde 3 hafta sürecek ve 8 bine yakın personelin görev alacağı denetimlerin gerçekleştirilmesi için düğmeye basıldı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı toplu tüketim yerlerinde denetimlerin sıklaştırılması için harekete geçti.

Buna göre toplu tüketim yerlerinde üç hafta boyunca eş zamanlı denetimlerin gerçekleştirilecek.

Bu denetimlerde 7 bin 628 personel görev alacak.

81 ilde eş zamanlı lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler artırılacak.

Denetimlerde numune alınacak

Gerekli görüldüğünde numune alınarak uygun olmayan işletme ve ürünlere idari yaptırım uygulanacak.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce, 81 ilin Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne, rutin denetimlerin yanı sıra farkındalığın artırılmasına yönelik gıda denetimlerinin yoğunlaştırılmasına ilişkin talimat yazısı gönderildi.

Toplu yemek hizmeti veren işletmeler kayıt altına alınacak

Kamu sağlığının korunması ve tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına toplu yemek hizmeti veren işletmelerin Bakanlıkça kayıt altına alınmasının önemine işaret edilen talimatta, şunlar kaydedildi:

Toplu gıda tüketiminin olduğu yerlerde gıda kaynaklı salgınları engellemek ve hızlı tedbirler alabilmek için 21 Ağustos-8 Eylül 2023 tarihlerinde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerinin kayıt altına alınıp alınmadığı, izlenebilirlik şartlarını sağlayıp sağlamadığı, asgari teknik, hijyenik ve muhafaza koşullarına uyulup uyulmadığına yönelik denetimlere ağırlık verilmesi, gerekli görülmesi halinde numune alınması ve uygun olmayan işletme ve ürünlerine idari yaptırım uygulanması gerekmektedir.

Denetimlerin bir amacı da farkındalığı artırmak

Rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten, farkındalığı artırmak amacıyla üç hafta boyunca yoğun denetimler gerçekleştirilecek.

Denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, tarladan sofraya kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın ve vatandaşlara güvenilir gıda sunmanın gayreti içinde olduklarına işaret edildi.

Hava sıcaklığı denetimlerin hassasiyetini artırdı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde gıda kaynaklı salgın ya da vakalarla karşılaşmamak için hız kesmeden çalışılıyor.

2022'de 1 milyon 300 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirildi

Bakanlığın gıda kontrol görevlilerince 2022 yılında toplam 1 milyon 329 bin 824 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Resmi kontroller kapsamında 18 bin 413 idari para cezası uygulanmış, savcılığa 243 suç duyurusunda bulunuldu.

Yılbaşından bugüne kadar 2023 yılı içerisinde toplam 745 bin 170 yurt içi gıda resmi kontrolü gerçekleştirildi gıda işletmelerine 8 bin 769 idari para cezası uygulandı, Cumhuriyet Savcılığına 122 suç duyurusunda bulunuldu.

Vatandaşlar karşılaştıkları olumsuz durumları "Alo 174 Gıda Hattı"na bildirebilecekler.