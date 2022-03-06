Ukrayna'daki savaş nedeniyle sıvı yağ fiyatlarının artacağı iddiasıyla bazı vatandaşlar, toptancılarda kuyruklar oluşturdu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle yağa zam olacağı söylentileri sonrası bazı vatandaşlar, yağ almak için toptancılarda kuyruğa girdi.

YAĞ ALABİLMEK İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Yağa zam gelecek endişesi ile zincir marketlere ve toptancılara akına eden bazı vatandaşlar, izdihama da yol açtı.

STOKÇULUĞA KARŞI DENETİMLER ARTTI

Yağ fiyatlarına zam yapılacağı iddiasıyla stokçuluk yapılmasının önüne geçmek için zincir marketlere yönelik denetimler de artırıldı.

Toptancılarda yağ izdihamı - VİDEO