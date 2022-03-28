Finans sektöründe kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılmasını da içeren torba yasa teklifi, bu hafta TBMM'de görüşülmeye başlanacak.

AK Parti'nin cuma günü akşam saatlerinde TBMM'ye sunduğu yürütme ve yürürlülük dahil 39 maddelik yasa teklifi, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak.

Hazırlanan yasa teklifinin 39 maddesinin içinde içinde vergi suçlarına etkin pişmanlık getiriliyor, muhtar maaşları asgari ücret seviyesine çekiliyor, tasarruf finans şirket mağdurları düşünülüyor, yabancıların konut almasından sonra o konuttu elinden daha geç sürede çıkarması sağlanıyor ve tarımsal kesimde çalışanların borçlarının ödemesi kolaylaştırılarak faiz desteği veriliyor.

FİNANS SEKTÖRÜNÜN KURUMLAR VERGİSİ YÜZDE 20'DEN YÜZDE 25'E ÇIKACAK

Teklif ile bankalar, faktoring ve finansal kiralama şirketleri, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinde kurumlar vergisi yüzde 20'den yüzde 25'e çıkarılması öngörüldü. Bu kuruluşlar için kurumlar vergisi artışı 2022 için de geçerli olacak.

BANKALARIN İTİBARINI KORUYAN HÜKÜMLER BENZER İŞ MODELİ İLE ÇALIŞANLARA DA UYGULANACAK

Teklif ile Bankacılık Kanunu'nda bankaların itibarının korunması amacıyla geçerli olan hükümler, bankalara benzer iş modeli ile faaliyet gösteren kurumlar için de geçerli olacak şekilde genişletilecek.

GÜVENİ SARSACAK HABERLERE PARA CEZASI GELİYOR

Teklif ile sektöre yönelik isimleri belirtilmese bile güveni sarsacak ve mali bünyelerini olumsuz etkileyecek asılsız haberler basın veya benzeri yol ile yayılamayacak. Buna aykırı davrananlara 1 ila 3 yıl hapis ve para cezası uygulanacak. Özel veya kamusal zarar doğarsa cezalar 1/6 oranında artırılacak.

YABANCILARIN SATIN ALDIĞI KONUTU ELDE TUTMA SÜRESİ 1 YILDAN 3 YILA ÇIKIYOR

Teklif ile yabancılara konut veya iş yeri alında uygulanan KDV istisnasında gayrimenkulu elde tutma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.

TASFİYE EDİLEN TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETİ MAĞDURLARINA YENİ DÜZENLEME

Yasa teklifi ile sermaye şartını yerine getirmediği için tasfiye olan tasarruf finansman şirketleri nedeniyle mağdur olanlar için düzenlemeler yapılıyor.

VERGİ KAÇAKÇILARINA PİŞMANLIK

Vergi kaçakçılığı suçlarına yönelik olarak ise pişmanlık imkanı sağlayan bir düzenleme getirilmesi de amaçlanıyor.

MUHTAR MAAŞLARI ARTIYOR

Yasa ile ayrıca muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmaması da hedefleniyor.

REKLAM YASAĞI OLAN MARKALAR VERDİKLERİ REKLAMI VERGİDEN DÜŞEMEYECEK

Teklife göre ayrıca reklam yasağı getirilenlere reklam vermeye devam eden gelir vergisi mükelleflerinin ilgili harcamaları artık gider olarak kabul edilmeyecek.