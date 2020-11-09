Adana’nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde yılın sadece sonbahar ayında ve yağışlardan sonra görülen sedir mantarı hem köylülerin gelir kaynağı hem de ihracat ürünü oldu.

Adana’nın Feke ve Kozan ilçelerinde katran ağacı dibinde toplandıktan sonra kilosu 80 ila 100 lira arasında alıcı bulan sedir mantarı, ildeki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore’ye ihraç ediliyor.

SONBAHARDA, YAĞIŞLARDAN SONRA GÖRÜLÜYOR

Her yıl sonbahar ayında görülen yağışların ardından orman köylülerinin "beyaz altın"ı olan lezzeti ve vitamin değeriyle bilinen ve bölgedeki 35 köyün geliri olan sedir mantarı için köylüler, bölgede görülen yağışların ardından günün ilk ışıklarında sedir mantarı bulmak için ormana akın ediyor.

TOROS DAĞI ETEKLERİNDEKİ ORMANDA BULUNUYOR

1.600 rakımlı Toros Dağı eteklerindeki ormanda ellerinde sopalar ile her ağacın çevresini tek tek tarayan köylüler, buldukları altın değerindeki sedir mantarlarını köye gelen aracılarla Adana'daki fabrikalara satıyor.

Toros Dağları'nın eteklerinde toplanan mantarın kilosu 100 liraya alıcı buluyor VİDEO

“KİLOSUNU 100 LİRADAN SATIYORUZ”

Orman köylüsü Melahat Toruk, “Mantar topluyoruz. Satıyoruz. Çok kıymetli. Kilosu 100 liradan alıcı buluyor. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Sadece 2 ay görülüyor." dedi.

“HER GÜN MANTAR TOPLAYAN KÖYLÜLERE 10 BİN LİRA DAĞITIYORUM”

Sendir mantarı ticareti yapan Vahit Todil ise vatandaşlara günlük 10 bin lira para dağıtıldığını belirterek, mantarların Güney Kore ve Japonya’ya ihraç edildiğini söyledi.

KOZAN TİCARET ODASI, COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPTI

Sedir mantarının coğrafi işaret başvurusunu yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, "Kilosu 100 TL değil 150 TL’ye satılması için çalışıyoruz. Sadece Japonya değil dünyanın bütün ülkelerine sedir mantarı ihraç etmek istiyoruz. Kozan’ın kuzey köyleri ve Feke’nin kuzeybatı 1.300 rakımlı Toros Dağı eteklerinde yıllık 50-100 ton mantar çıkıyor. Biz buraya kimlik almak istiyoruz. Bizim mantarımızı kimse sahiplenmesin bölge halkı sahiplensin istiyoruz." diye konuştu.