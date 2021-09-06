Tortum HES'in işletme hakkının devrine onay

Tortum HES ve taşınmazlarının işletme hakkı, 222 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mila Enerji AŞ'ye devredildi.

Resmi Gazete'nin 4 Eylül tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ihale sonucu Özelleştirme kapsamında bulunan Elektrik Üretim AŞ'ye ait Tortum hidroelektrik santralinin (HES) ve taşınmazlarının işletme hakkı, 222 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Mila Enerji AŞ'ye devredildi.

İHALEYİ KAZANAN İLK FİRMA SÖZLEŞMEYİ İMZALAMAZSA İHALE İKİNCİ FİRMAYA KALACAK

Mila Enerji AŞ'nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde HES, 222 milyon 200 bin lira bedelle en yüksek ikinci teklifi veren Biroğlu İnşaat AŞ'ye devredilecek.