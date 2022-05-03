Asya ile Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı.

Erzurum, Uzundere’de bulunan, dünyanın 3’üncü, Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, UNESCO dünya miras listesine aday oldu.

Tortum Şelalesi'ni yılda 10 bin turist ziyaret ediyor. Şelalede 48 metre yükseklikten düşen sular izleyenlere adeta bir görsel şölen sunuyor.

Hava sıcaklığının artması ve koronavirüs tedbirlerinin kalkmasının ardından Tortum Şelaleside ilgi odağı oldu.

"Bayram tatilini fırsat bildik"

Tortum Şelalesini ziyaret eden vatandaşlar, “Bayram tatilini fırsat bilerek buraya geldik. Çok güzel şelale. Herkesi buraya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Tortum Şelalesi bayramda ilgi odağı oldu ViDEO

Çay, 48 metreden düşüyor

1700’lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı Köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı’nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşüyor.

Gökkuşağı görüntüsü hakim

İHA'nın haberine göre, yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu Tortum Şelalesi, her sene yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.