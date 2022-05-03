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    Tortum Şelalesi bayramda ilgi odağı oldu

    Asya ile Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi ziyaretçi akınına uğradı.
    • 03.05.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 11:41
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    Tortum Şelalesi bayramda ilgi odağı oldu

    Erzurum, Uzundere’de bulunan, dünyanın 3’üncü, Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi, UNESCO dünya miras listesine aday oldu.

    Tortum Şelalesi'ni yılda 10 bin turist ziyaret ediyor. Şelalede 48 metre yükseklikten düşen sular izleyenlere adeta bir görsel şölen sunuyor.

    Hava sıcaklığının artması ve koronavirüs tedbirlerinin kalkmasının ardından Tortum Şelaleside ilgi odağı oldu.

    "Bayram tatilini fırsat bildik"

    Tortum Şelalesini ziyaret eden vatandaşlar, “Bayram tatilini fırsat bilerek buraya geldik. Çok güzel şelale. Herkesi buraya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

    Tortum Şelalesi bayramda ilgi odağı oldu ViDEO

    Çay, 48 metreden düşüyor

    1700’lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı Köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı’nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşüyor.

    Tortum Şelalesi bayramda ilgi odağı oldu #1

    Gökkuşağı görüntüsü hakim

    İHA'nın haberine göre, yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu Tortum Şelalesi, her sene yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.

    Tortum Şelalesi bayramda ilgi odağı oldu #2


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