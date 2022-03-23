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    TotalEnergies Rusya'daki projelerini askıya alıyor

    Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili olarak ilk açıklamasını Rusya'daki faaliyetlerini durdurmayacağı şeklinde açıklayan TotalEnergies, bugün gelinen noktada karar değiştirdi.
    • AA
    • 23.03.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 09:46
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    TotalEnergies Rusya'daki projelerini askıya alıyor

    TotalEnergies, Rusya'daki projelerin geliştirilmesi için daha fazla sermaye sağlamayacağını ve ülkedeki faaliyetlerini kademeli olarak askıya alacağını bildirdi.

    RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SAVAŞ AÇMASI KINANDI

    Şirketten yapılan açıklamada, TotalEnergies'in, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşı şiddetle kınadığı belirtildi.

    TOTALENERGIES, RUSYA'DAKİ FAALİYETLERİNİ KADEMELİ OLARAK ASKIYA ALACAK

    Şirketin, Avrupa'nın Rusya'ya uygulayacağı yaptırımlara uyacağı kaydedilen açıklamada, "TotalEnergies, Rusya'daki faaliyetlerini kademeli olarak askıya alacak. Arctic LNG 2 projesine daha fazla sermaye sağlamayacak. Ayrıca, şirket Rusya'daki pil üretimine ilişkin projelerini durdurma kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

    TotalEnergies Rusya daki projelerini askıya alıyor #1

    "FAALİYETLER EN GEÇ 2022'NİN SONUNA KADAR DURDURULACAK"

    Açıklamada şunlar kaydedildi: "Ukrayna'daki kötüleşen durum ve Avrupa'ya tedarik için alternatif kaynakların varlığı göz önüne alındığında, TotalEnergies, Rus petrol ve petrol ürünlerine yönelik tüm alımlarını en geç 2022 yılı sonuna kadar durdurmak için tek taraflı olarak artık Rus petrol ve petrol ürünleri satın alma sözleşmelerine girmeme ve sözleşmeleri yenilememe kararı almıştır. Rusya'dan akaryakıt satın alma sözleşmeleri de mümkün olan en kısa sürede sonlandıracak."


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