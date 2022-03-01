TotalEnergies, Rusya'ya yeni yatırım yapmama kararı verdi

Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ekonomik yaptırımlar uygulanan Rusya'ya karşı, Fransız enerji şirketinden de yeni yatırım yapmayacağı adımı geldi.

Daha önce Shell, BP ve Equinor, Rusya'daki mevcut proje ve ortak girişimlerinden çıkacaklarını açıklamıştı.

Fransız enerji şirketi TotalEnergies, Rusya'daki yeni projelere sermaye aktarmayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, TotalEnergies'in Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "askeri saldırısını" kınadığı ve Ukrayna halkıyla beraber olduğu kaydedildi.

UKRAYNA OTORİTELERİNE YAKIT YARDIMI YAPILACAK

Şirketin Ukrayna otoritelerine yakıt ve Ukrayna'dan Avrupa'ya giden göçmenlere yardım sağlayacağı aktarılan açıklamada, "TotalEnergies, Avrupa tarafından uygulanan yaptırımların kapsamını ve gücünü destekliyor ve yaptırımları Rusya'daki faaliyetleri üzerindeki sonuçlarına bakılmaksızın uygulayacak. Bu sonuçlar şu anda değerlendiriliyor. TotalEnergies, bundan sonra Rusya'daki yeni projelere sermaye harcamayacak." ifadeleri kullanıldı.

TotalEnergies'in Rus Novatek'te yüzde 19,4, Yamal LNG tesisinde yüzde 20 ve ülkedeki çeşitli girişimlerde hisseleri bulunuyor.