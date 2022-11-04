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    Toyota, kâr kaybı yaşadı

    Toyota'nın 2022 mali yılı Nisan-Eylül döneminde net kâr kaybı yaşadığı bildirildi.
    • 04.11.2022 - 08:53
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    Toyota, kâr kaybı yaşadı

    Dev şirketler dönem kârlılıklarını açıklamaya devam ediyor bu markalardan birisi de Toyota Motor oldu.

    Toyota Motor, açıkladığı verilere göre mevcut mali yıl nisan-eylül periyodunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 net kâr kaybına uğradı.

    Toyota açıklamasında, üretici firmanın, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerine yer verildi.

    6 aylık net kârı, 7,9 milyar dolar kayıpta

    Firmanın 6 aylık net kârı, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 düşerek 1,17 trilyon yene (7,9 milyar dolar) geriledi.

    Satış gelirlerinin yüzde 14,4 artışla 17,7 trilyon yene (119,6 milyar dolar) yükseldiği mali yarı yılda işletme kârı ise yüzde 34,7 düşüşle 1,14 trilyon yen (7,7 milyar dolar) oldu.

    Net ve işletme kâr düşüşlerinde alüminyum ve çelik dahil malzeme maliyetlerinin yükselişinin etkisi hissedildi.

    Toyota

    Artan malzeme fiyatları gündeme geldi

    AA'nın haberne göre, Toyota Baş Finans Üst Yöneticisi (CFO) Kon Kenta, "(Mali yılda) Artan malzeme fiyatlarının olumsuz etkisi tam telafi edilemeyebilir. Üretimi defalarca keserek tedarikçilerimize ve müşterilerimize sorun çıkardık." dedi.

    Mali yıl beklentileri

    • Toyota'nın Mart 2023'te sona erecek 2022 mali yılı kapsamlı net kâr hedefi 2,36 trilyon yen (15,9 milyar dolar) olarak korundu.
    • Satış gelirleri hedefi 36 trilyon yene (243 milyar dolar) yükseltildi.
    • Küresel yarı iletken tedarik açığı nedeniyle daha önce duyurulan 9,7 milyonluk 2022 mali yılı araç üretim hedefi ise 9,2 milyona çekildi.

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