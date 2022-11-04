Toyota, kâr kaybı yaşadı

Toyota'nın 2022 mali yılı Nisan-Eylül döneminde net kâr kaybı yaşadığı bildirildi.

Dev şirketler dönem kârlılıklarını açıklamaya devam ediyor bu markalardan birisi de Toyota Motor oldu.

Toyota Motor, açıkladığı verilere göre mevcut mali yıl nisan-eylül periyodunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 net kâr kaybına uğradı.

Toyota açıklamasında, üretici firmanın, Nisan-Eylül 2022 bilançoları ile mali yılın ikinci yarısına yönelik beklentilerine yer verildi.

6 aylık net kârı, 7,9 milyar dolar kayıpta

Firmanın 6 aylık net kârı, geçen mali yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,2 düşerek 1,17 trilyon yene (7,9 milyar dolar) geriledi.

Satış gelirlerinin yüzde 14,4 artışla 17,7 trilyon yene (119,6 milyar dolar) yükseldiği mali yarı yılda işletme kârı ise yüzde 34,7 düşüşle 1,14 trilyon yen (7,7 milyar dolar) oldu.

Net ve işletme kâr düşüşlerinde alüminyum ve çelik dahil malzeme maliyetlerinin yükselişinin etkisi hissedildi.

Artan malzeme fiyatları gündeme geldi

AA'nın haberne göre, Toyota Baş Finans Üst Yöneticisi (CFO) Kon Kenta, "(Mali yılda) Artan malzeme fiyatlarının olumsuz etkisi tam telafi edilemeyebilir. Üretimi defalarca keserek tedarikçilerimize ve müşterilerimize sorun çıkardık." dedi.

Mali yıl beklentileri