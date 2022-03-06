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    Toyota Türkiye'den üretime planlı ara verdi

    Toyota, planlandığı üzere 7-12 Mart'ta yarı iletken parça problemi sebebiyle üretime ara veriyor.
    • AA
    • 06.03.2022 - 17:10
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    Toyota Türkiye'den üretime planlı ara verdi

    Dünyada artan cip krizi nedeni ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ de üretimine ara verme kararı aldı.

    Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 230 bin araç üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bu araçların 188 binini ihraç etti.

    TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK İHRACATÇISIYDI

    2021 yılında 3 milyonuncu aracını üreten Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 3,6 milyar dolar tutarındaki ihracat gelir ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından "Türkiye'nin İkinci Büyük İhracatçısı" olarak ödüllendirilmişti.

    Toyota


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