TPAO, Amasra-1 kuyusundaki çalışmaları aktardı

Fatih sondaj gemisinin 135 milyar metreküp gaz keşfettiği Amasra-1 kuyusunda, 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirildiği bildirildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) yapılan açıklamaya göre, Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük gaz keşfiyle Karadeniz'deki toplam rezerv 540 milyar metreküpe yükseldi.

SAKARYA GAZ SAHASI GELİŞTİRME PROJESİ İLE BİRLEŞTİRİLECEK

Fatih'in 1938 metre su derinliğinde ve 3 bin 850 metre son derinlikte sondaj gerçekleştirdiği Amasra-1 kuyusundaki yeni keşif de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'ne dahil edilecek.

DOĞALGAZ ÜRETİM SİSTEMLERİ VE BORU HATLARI YAPILACAK

Proje kapsamında, deniz tabanında doğalgaz üretim sistemleri, Filyos Endüstri Bölgesi'nde bir doğalgaz işleme tesisi ve her iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatları inşa edilecek.

GÜNDE 10 MİLYON METREKÜP DOĞALGAZ KARADAKİ İŞLEME TESİSİNE ULAŞTIRILACAK

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nin 2023'te tamamlanması öngörülen ilk fazında, günde 10 milyon metreküp doğalgaz karadaki işleme tesisine ulaştırılacak.

HEDEF: GÜNDE 40 MİLYON METREKÜP

Gelecek yıllarda proje kapasitesinin günde 40 milyon metreküpe çıkarılması öngörülüyor.

“VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ”

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Arama faaliyetlerimiz çerçevesinde ileri teknoloji ve matematiksel modelleme yöntemleri kullanarak sismik veri toplama çalışmaları yürütüyoruz. Bu doğrultuda keşfettiğimiz kaynaklarımızı daha doğru tanımlıyor, yeni keşifler için daha hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.