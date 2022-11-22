TPAO bu yıl 150 sondaj gerçekleştirecek

Dünyada enerji sıkıntısı sürerken Türkiye de enerji kaynaklarına ulaşım yolunda ciddi adımlar atmaya devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Antalya'da düzenlediği 12. Türkiye Enerji Zirvesi devam ediyor.

Burada konuşan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bu yıl şirketin karada yaptığı sondaj faaliyetlerinde rekor seviyeye ulaşıldığını belirterek bu yıl 150, 2023 yılında ise 207 sondajın planlandığını aktardı.

"Enerji teknolojileri iyi planlanmalı"

Bilgin, yaptığı konuşmada, enerji teknolojilerinin iyi planlanması ve bu teknolojilerin dönüşüm sürecinin iyi yönetilmesi gerektiğini söyledi.

"Enerji dönüşümünde doğalgaz kritik öneme sahip"

Enerji dönüşümünde doğalgazın kritik rol oynayacağına işaret eden Bilgin, "Gelecek yıllarda enerji politiğinin ülkelerin sınırlarını, politikalarını belirleme pozisyonu devam edecek. 21. yüzyıl doğalgazın ve politikalarının belirlediği bir dönem olacak. Doğalgazda da Türkiye, bir var olma ve ilerleme profili ortaya koymak mecburiyetindedir. Sakarya Gaz Sahası, bu çerçevede çok büyük bir fırsat ve zamanında elimize geçmiş bir koz olarak düşünülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha çok arayacağız, daha çok üretmenin başka bir yolu yok"

AA'nın haberine göre, Bilgin, karadaki sondaj faaliyetlerine ilişkin, "Türkiye Petrolleri, bu yıl 150 sondaj yapacak. 2022 yılı, karada gelmiş geçmiş en çok sondaj gerçekleştirilen yıl olacak. 2023 yılında 207 sondaj planlandı. Bunun 134'ü arama kuyusu, 73'ü üretim sahalarının geliştirilmesine yönelik olacak. Dolayısıyla daha çok arayacağız, daha çok üretmenin başka bir yolu yok." diye konuştu.