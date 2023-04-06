Yeni bir arama sahası daha! TPAO Çanakkale'de petrol arama ruhsatı aldı Türkiye, enerji aramalarına TPAO aracılığı ile yeni bir sahada daha devam etme kararı alarak, çalışmalara başladı.

AA

Enerji vatandaşın faturasından, enflasyona ve dış ticaret açığına kadar pek çok konuda önemli.

Bu doğrultuda, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Çanakkale'de bir saha için petrol 5 yıllık arama ruhsatı verildi.

Karar, Resmi Gazete'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

42 bin 593 hektarlık saha

Buna göre, TPAO'ya, Çanakkale il sınırları içerisinde yer alan ve büyüklüğü 42 bin 593 hektarlık saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.