TPAO, Diyarbakır ve Mardin'deki petrol arama ruhsat süresini uzattı Türkiye kendi enerjisini üretme konusunda her alanda ve ülkenin her köşesinde çalışmalara devam ediyor. Yeni rezervler bulunuyor ve verimli sahalardaki arama çalışmalarının süreleri uzatılıyor.

AA Şırnak ilinin Gabar Dağı'nda bulunan petrol rezervinin boyutu bölge halkını ve tüm Türkiye'yi sevindirirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) iki saha için karar verdi. TPAO, Diyarbakır ve Mardin'deki sahası için petrol arama ruhsat süresinin iki yıl uzatıldığı bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı. Arama süresi 18 Nisan 2025'e kadar uzatıldı Buna göre, Diyarbakır ve Mardin'de 61 bin 268 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 18 Nisan 2025'e kadar 2 yıllığına uzatılmasına karar verildi.