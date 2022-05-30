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    TPAO, Mardin ve Şırnak’ta petrol arayacak

    TPAO, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun şehirleri olan Mardin ve Şırnak'ta 5 yıl süreyle petrol aranacak.
    • 30.05.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 09:13
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    TPAO, Mardin ve Şırnak’ta petrol arayacak

    Türkiye, kendi enerjisini çıkartmak için çalışmalarına denizde ve kadara hız kesmeden devam ediyor.

    Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için petrol arama ruhsatı verilmesini onayladı.

    Arama ruhsatı Resmi Gazete'de yer aldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Arama ruhsatının süresi 5 yıl

    İHA'nın haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

    petrol


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