TPAO, Mardin ve Şırnak’ta petrol arayacak

TPAO, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun şehirleri olan Mardin ve Şırnak'ta 5 yıl süreyle petrol aranacak.

Türkiye, kendi enerjisini çıkartmak için çalışmalarına denizde ve kadara hız kesmeden devam ediyor.

Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne, Mardin ve Şırnak illerindeki sahalar için petrol arama ruhsatı verilmesini onayladı.

Arama ruhsatı Resmi Gazete'de yer aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Arama ruhsatının süresi 5 yıl

İHA'nın haberine göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Mardin ve Şırnak illerinde karadaki 12 bin 62 hektarlık alan için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.