TPAO, Mersin kara sularında petrol arayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TPAO'ya Mersin kara sularında yaklaşık 174 bin hektar alanda 6 ayrı noktada 8 yıl sürecek petrol arama ruhsatı verdi.

Petrol arama çalışmaları için önemli bir adım atıldı. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Mersin'in kara suları içinde bulunan ve yaklaşık 174 bin hektar alanı kapsayan 6 ayrı noktada petrol arama ruhsatı verdi.

MERSİN'DE 6 SAHADA PETROL ARANACAK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanında, TPAO’nun Mersin kara sularında 6 sahada petrol aramak için 13 Ekim 2021 tarihinde ruhsat başvurusu yaptığı bilgisi yer aldı.

8 YIL SÜREYLE PETROL ARAMA RUHSATI VERİLDİ

Yayınlanan ilana göre, yüzölçümü 4 bin 450 ile 57 bin 164 hektar arasında değişen ve toplam 173 bin 902 hektara ulaşan 6 saha için ruhsat başvurusunu inceleyen Bakanlık, TPAO’ya, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete'de yayını tarihinden itibaren 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verdi.