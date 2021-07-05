TPAO, özel sektörü Ar-Ge çalışmasına çağırdı

TPAO, arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı cam elyaf malzemeden taşıma borusu üretiminin gibi ithal malzemenin tasarıma yönelik özel sektörü Ar-Ge çalışmasına davet etti.

Milli ve yerli ürün konusunda duyarlılığın arttığı günümüzde bir çağrı da Türkiye Petrolleri AO'dan (TPAO) geldi.

TPAO, arama ve üretim faaliyetlerinde kullandığı ve Türkiye'de imalatı bulunmayan, yurtdışından temin edilen malzemelerin tasarım ve imalatına yönelik özel sektör firmalarını Ar-Ge çalışmaları yapmaları konusunu gündeme getirdi.

DUYURU RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin 4 Temmuz tarihli sayısında yayınlanan çağrı duyurusunda, Ar-Ge çağrısıyla, yerli üreticilerin API standardına uygun cam elyaf malzemeden taşıma borusu üretiminin teşvik edilerek, TPAO'nun yerli imkanlarla, mali ve teknik olarak daha uygun bir ara ürün girdisine kavuşması amaçlanıyor.

ÇALIŞMAYA KATILACAK FİRMALAR İÇİN ŞARTLAR

Çalışmaya katılmak isteyen firmaların, bağımsız bir Ar-Ge birimi ve bir Ar-Ge mühendisi ile kalite kontrol birimi ve bir kalite kontrol mühendisine sahip olması gerekiyor.