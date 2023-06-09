TPAO yıl sonuna kadar 20 ilde 200 kuyu sondajı yapacak Yıl sonuna kadar sadece karada 20’ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşacak olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu sondajlarla günlük petrol üretimini 90 bin varile çıkaracak.

İHA

Türkiye'nin hayalleri son 20 yılda gerçeğe dönüştü.

Savunma sanayiinden teknolojiye, enerjiden ulaştırmaya, sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki yatırımlar adeta göğüs kabartıyor.

Yerli ve milli üretim anlayışı ile çalışmalar devam ederken, özellikle enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için büyük bir başarı elde edildi.

Bu kapsamda yer altı kaynakları keşfedilmeye başlandı.

Karadeniz'de bulunan doğalgaz ve Cudi Dağı Gabar bölgesinde bulunan petrol rezervleriyle Türkiye, enerji alanında bağımsızlığı için büyük bir adım atmış oldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından yeni keşifler için çalışmalar sürüyor.

20 ilde 200 kuyu sondajına ulaşılacak

TPAO, 70 bin 76 varille son 32 yılın en yüksek yurt içi günlük üretim seviyesine ulaştı.

Edinilen bilgilere göre, yıl sonuna kadar sadece karada 20'ye yakın ilde toplam 200 kuyu sondajına ulaşılacak.

Bu sondajlarla birlikte günlük petrol üretimi yıl sonunda günlük 90 bin varile çıkarılacak. Böylece TPAO bu yıl sonuna kadar yeni bir rekor kırmış olacak.

Hedef günlük 100 bin varil üretime ulaşmak

Yapılacak petrol sondajı planlamalarında Şırnak Gabar Dağı’ndaki petrol sahalarına ağırlık verildi. Sadece Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın ile Şehit Esma Çevik Petrol Sahaları'nda iki yıl içinde toplam 80 ila 100 üretim kuyusu açılması hedefleniyor.

TPAO'nun hedefi ise Gabar'daki sahalarda günlük 100 bin varil üretime ulaşmak.

Öte yandan, Gabar'daki sondaj çalışmalarında Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahalarından günlük 15 bin varile yakın üretim yapılıyor.

Yeni açılanlarla birlikte kuyu sayısı yaklaşık 6 bin oldu

2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de toplam 5 bin 532 kuyu bulunduğu ve bu kuyularda 10 milyon 534 bin 898 metre sondaj yapıldığı açıklanmıştı. Sondaj yapılan kuyulardan 2 bin 236'sında ise üretim gerçekleştirildi.

Ayrıca Türkiye'de 1999'da 2 milyon 939 bin 896 ton ham petrol üretimi gerçekleştirildi. Üretim 2020'ye kadar 2 milyon bandında seyrederken, 2020 itibarıyla 3 milyon tonun üzerine çıktı. 2020'de 3 milyon 202 bin 924 tona ulaşan petrol üretimi, 2021'de 3 milyon 441 bin 659 tona, 2022'de de 3 milyon 583 bin 40 tona ulaştı. Yeni açılanlarla birlikte kuyu sayısı yaklaşık 6 bin oldu.

Ordu gaz ve Rize’deki petrol beklentileriyle ilgili sismik çalışmalara başlanması bekleniyor

Yıl sonuna kadar 20’ye yakın şehirde sondaj çalışmalarının yapılması için çalışmalar sürerken, olumlu verilerin alındığı bölgelerde ise ayrı bir çalışmanın yapılması bekleniyor.

Ordu'daki gaz ve Rize’deki petrol beklentileri ile sismik çalışmalara başlanması bekleniyor. Fatih sondaj gemisi Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja devam ederken, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi de veri toplama çalışmalarına devam ediyor.