TPAO'dan Anneler Günü paylaşımı TPAO, Anneler Günü'ne özel yaptığı bir videolu paylaşım gerçekleştirdi. Annelerinin TPAO çalışanlarına olan sevgilerini temsili olarak dile getiren videoyu Twitter adresinden paylaştı.

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Bugün Türkiye'de her ne kadar seçim heyecanı yaşansa da aynı zamanda Anneler Günü kutlanıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da Anneler Günü'nü kutlayanların içinde yer aldı.

TPAO, Anneler Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ile kutladı.

"Bizim için her zaman en iyisini düşünen tüm annelerimize"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Anneler Günü'ne özel yaptığı videolu paylaşımda, "Bizim için her zaman en iyisini düşünen tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Videoda, enerji arayışında bulunan personele annelerinin seslenişi yer aldı.