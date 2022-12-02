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    TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi 4 yıl uzatıldı

    TPAO'nun İstanbul'daki 178 hektarlık sahada petrol işletme ruhsat süresinin uzatılma kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 02.12.2022 - 09:55
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:18
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    TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi 4 yıl uzatıldı

    Türkiye genelinde enerji ve maden arayışına devam ediliyor.

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), İstanbul il sınırları içinde yer alan petrol işletme ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Arama süresi 24 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı

    Buna göre, TPAO'nun 178 hektarlık sahası için petrol işletme ruhsatı, 24 Aralık 2022 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 24 Aralık 2026 tarihine kadar 4 yıl süreyle uzatıldı.

    petrol


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