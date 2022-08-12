Petrol
99.67
0.07%
Euro
18.4992
-0.18%
Dolar
17.9619
0.13%
Altın
1.031
-0.08%
Borsa
2867
-0.04%
Bitcoin
433.721
-1.36%
BTXN Coin
7.39
1.51%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi

    Türkiye, kendi enerjisini kendi kaynakları ile üretme konusunda emin adımlar atmaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda 2 sahada daha petrol arama çalışmaları başlatılacak.
    • 12.08.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 11:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

    Karar Resmi Gazete'de yer aldı

    Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da petrol aranacak

    AA'da yayınlanan habere göre; TPAO'ya, Siirt ve Şırnak sınırlarında kalan 15 bin 347 hektarlık saha ile Şanlıurfa'daki 5 bin 14 hektarlık sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi.

    petrol

    Ruhsat 5 yıllık

    Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.


    İlginizi Çekebilir

    Arabistan'a transfer olan Berat Özdemir, personellere saat hediye etti
    Futbol

    Arabistan'a transfer olan Berat Özdemir, personellere saat hediye etti

    Eşi olay yerinde kendisi hastanede can verdi
    3. Sayfa

    Eşi olay yerinde kendisi hastanede can verdi

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    4000 TL ile başladı günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir