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- TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi
Türkiye, kendi enerjisini kendi kaynakları ile üretme konusunda emin adımlar atmaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda 2 sahada daha petrol arama çalışmaları başlatılacak.
- 12.08.2022 - 11:17
- Güncelleme : 12.08.2022 - 11:30
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa sınırlarındaki 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.
Karar Resmi Gazete'de yer aldı
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da petrol aranacak
AA'da yayınlanan habere göre; TPAO'ya, Siirt ve Şırnak sınırlarında kalan 15 bin 347 hektarlık saha ile Şanlıurfa'daki 5 bin 14 hektarlık sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi.
Ruhsat 5 yıllık
Söz konusu ruhsat 5 yıl süreyle geçerli olacak.