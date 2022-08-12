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TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi

TPAO'ya 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye, kendi enerjisini kendi kaynakları ile üretme konusunda emin adımlar atmaya devam ediyor. Bu amaç doğrultusunda 2 sahada daha petrol arama çalışmaları başlatılacak.