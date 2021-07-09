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    Trabzon'un çay ve fındıktan sonraki hedefi çilek

    Trabzon'da fındık ve çay üretiminde elde edilen başarıya, yeni başlanan ve başarı elde edilen örtü altında çilek üretiminin de eklenmesi hedefleniyor.
    • AA
    • 09.07.2021 - 12:09
    • Güncelleme : 09.07.2021 - 12:15
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    Trabzon'un çay ve fındıktan sonraki hedefi çilek

    Fındık ve çayın üretim ve ihracatında ön plana çıkan Trabzon'da üreticiler son yıllarda farklı ürünlere yönelmeye başladı.

    ÇİLEK SERALARINDAN VERİM ALINDI

    Bu kapsamda bölgedeki kapalı seralarda çilek yetiştiriciliği uygulamasının ilk yılında başarılı sonuçlar elde edilince yörede üretim arttı.

    Geçen yıl kentte 50 üretici örtü altında 150 ton çilek yetiştirdi. Bu yıl üretim miktarının 250 ton olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

    TRABZONLU ÜRETİCİLER ÖRTÜ ALTINDA ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİNE YÖNELDİ

    Trabzon Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, üreticilere farklı projelerle destek olduklarını söyledi. Bu projeler çerçevesinde üreticilerin örtü altında çilek yetiştiriciliğine yöneldiğini belirten Gülbay, "Çilek üretiminde Trabzon'da 50 dekardan 86 dekarlara kadar çıktık. 2020 rakamlarına göre 150 ton gibi bir üretim miktarımız oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde projelerimizi daha da artırarak, ilimizin çilek üretimini daha yüksek rakamlara getiririz." dedi.

    Trabzon un çay ve fındıktan sonraki hedefi çilek #1

    "ÇİLEK KİLOSU 12-15 LİRADAN DİREKT TÜKETİCİYE GİDİYOR"

    Gülbay, üretici gelirlerini artırmaya çalıştıklarını dile getirerek, başka bölgelerden kente gelen çileğin üretimini yaparak, hem tüketicinin ürünü daha uygun fiyata almasını hem de üreticinin daha fazla gelir elde etmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Gülbay şöyle devam etti:

    "Üreticilerimiz çileğin kilosunu 12-15 liradan pazar bularak direkt tüketiciye ulaştırıyor. Bu sezon sonuna kadar 20-25 liraya kadar çıkıyor. Üreticimiz çok geç zamanlara kadar çileği seradan toplayıp tüketiciye ulaştırabiliyor. Bakanlığımız hibe desteklerinin yanı sıra üniversite mezunlarımıza da 100 bin liralık tamamen karşılıksız hibe desteği projesi önümüzdeki süreçte başlayacak."

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    TRABZON, ANTALYA’DAN GELENE KADAR BOZULAN ÇİLEĞİN TAZESİNİ ÜRETİYOR

    Gülbay, "Antalya'da üretilen meyvenin ve sebzenin Trabzon'daki marketlere gelene kadar fiyatlarında artış oluyor, ne kadar soğuk zincir oluşturulsa da ürünün kalitesinde ister istemez değişiklik oluyor. Ama burada üretilen bir ürünün bugün siparişi verilse, üretici yarım saatte toplar 3 saatte de aynı kalitedeki çileği tüketiciye ulaştırarak hizmet etmiş olur. Bizim de amacımız bu sirkülasyonu kendi ilimizde sağlayabilmek." diye konuştu.

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    SALGIN DÖNEMİNDEN ÜRETİMDE ARTIŞ SAĞLANDI

    Yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik bakımdan her kesimi etkilediğini ancak tarımın bundan etkilenmediğini belirten Gülbay, "Bizim sektörümüz her alanda çokları yaşadı. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de kuracağımız modern bir sistemle en gelişmiş teknolojiyle üreticimizi destekleyeceğiz." dedi.

    Trabzon un çay ve fındıktan sonraki hedefi çilek #4

    "DESTEK ALDIK"

    Yomra ilçesinde çilek yetiştiren Ahmet Kul da eşiyle birlikte 2019 yılında kendi imkanlarıyla başladıkları üretimde 2 yılı geride bıraktıklarını, Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden bu yıl sera için destek aldıklarını söyledi.

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